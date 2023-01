Откровено за вазектомията

В азектомията е оперативна интервенция, която цели блокиране пътя на сперматозоидите.

След вазектомия семенната течност, която се отделя по време на еякулация, не съдържа сперматозоиди.

Всяка година над 500 000 мъже по света се подлагат на вaзектомия с цел контрол на раждаемостта.

Дълго време се смяташе, че вазектомията е необратима и болезнена процедура.

Истината е, че интервенцията е бърза, безболезнена и с минимални рискове от усложнения.

Все повече млади двойки избират този метод за контрацепция.

Той е изключително ефективен, като рискът от нежелана бременност е сведен до 1 процент.

Вазектомията е обратима.

Въпреки това обратната манипулацията е скъпа и успешна в 90 % от случаите.

Преди извършването на вазектомията може да се замрази сперма.

