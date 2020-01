Това са най-старите живи организми на Земята

И скате да видите нови и интересни места? Да се насладите на настоящето и в същото време да усетите връзката с миналото? За всички пътешественици и авантюристи CNN изготвя списък на най-старите живи организми на Земята и къде може да ги посетите.

Птица, която е летяла милиони пъти; храст, който оцелява след въздушна бомбардировка, дърво, което свързват с Буда и още няколко невероятни примера - вижте ги:

Най-старата дива птица в света:

Най-възрастната дива птица в света - албатросът Уиздъм, навърши най-малко 68 години през 2019 г. Животното е истински борец, защото е оцеляло след цунами и е излюпило 30-40 яйца в морския национален парк на атола Мидуей.

Албатросът има идентификационен пръстен от 1956 г. Уиздъм е птицата, която вероятно е летяла най-дълго от всички останали, по изчисления от 3,2 до 4,8 милиона километра.

Птицата, както и други албатроси, може да бъде видяна на атола Мидуей, намиращ се в западната част на Хавайския архипелаг в Полинезия.

Най-старото сухоземно животно:

Джонатан, най-обичаният жител на остров Света Елена, е роден около 1832 г., пет години преди коронацията на кралица Виктория. Оттогава са се сменили 39 американски президенти.

Костенурката произхожда от Сейшелските острови, но е донесена на Света Елена през 1882 г. като подарък за тогавашния губернатор на острова.

Животното се радва на компанията на други три гигантски костенурки и на чести посещения от туристи.

Храстът, който устоя на бомбите и времето:

Обикновената шипка е вид диворастяща роза. Най-старата се смята, че е засадена по времето на крал Луи Благочестиви - през 815 г. Розовият храст расте до католическа катедрала в град Хилдесхайм в Германия. Освен красота, растението показва и забележителна сила.

Съюзническите бомбардировки по време на Втората световна война превръщат катедралата в руини, но шипката успява да оцелее, процъфтява и днес расте до реставрираната църква.

Най-старото посадено дърво:

Дървото, под което Сидхарта Гаутама Буда получава просветление в Индия, отдавна го няма, но издънка от него е прераснала в едно от най-почитаните дървета в будисткия свят и най-старото известно посадено дърво - на около 2300 години.

То се намира в Шри Ланка.

Най-старото маслиново дърво в света:

Преди повече от 2500 години едно дърво се засажда на остров Крит. Днес то се счита за най-старото маслиново дърво, което все още произвежда плод.

Дървото привлича много художници, религиозни водачи и туристи. А наблизо има и музей, който показва традиционни техники за събиране на маслини на острова.

Растението Ярета - на повече от 3000 години

Това растение, което прилича на камъни, покрити с яркозелен мъх, всъщност е цъфтящ храст. Той вирее на високи места в Андите, Боливия, северен Чили и западна Аржентина. То расте изключително бавно - само с по един метър на век.

Поради бавния темп на растеж, се смята, че най-големите храсти са на възраст приблизително 3000 години. Предвид плътността им - храстите могат лесно да издържат теглото на човек. Ярета е използвано като традиционно гориво, защото гори много добре. Правителствата на Южна Америка се обединяват, за да защитят застрашения вид.

