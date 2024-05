Откриха "мистериозна лилава буца" в древна римска канализация

Н аскоро при разкопки на древен римски обект в Обединеното кралство е открита "мистериозна буца" лилав материал. Оказало се, че странно оцветеното вещество е изключително рядко парче тирийски пурпур - багрило, което някога е струвало повече от теглото си в злато.

Откритието е направено на територията на крикет клуба "Карлайл" в Северна Англия, докато археолозите разкопават монументална сграда с баня, построена през III в. от н.е. по времето на император Септимий Север.

В канализацията на древната постройка изследователите откриват необичайно меко парче материал с характерен лилав оттенък. Те изпращат предмета на учени от университета в Нюкасъл, които стигат до заключението, че органичният пигмент съдържа бром и пчелен восък - сигурен знак, че това е тирийски пурпур.

