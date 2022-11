Откриха древни останки под Уестминстърския дворец

А рхеолози са открили останки от средновековни укрепления под сградата на Уестминстърския дворец, където заседава британският парламент, предаде ТАСС, като цитира публикация във в. "Дейли мейл".

During deep borehole investigations under the Palace of Westminster, a hidden section of possible medieval river wall was discovered. Find out more about the discovery here 👇 https://t.co/QEJlk4bnef pic.twitter.com/pCaVyiJjdB

Каменните конструкции са намерени по време на геотехнически сондажи в сектор под заседателната зала на Камарата на лордовете.

Експерти от Археологическия музей на Лондон, които реставрират историческата сграда от лятото, са почти 5000 часа са проучвали 160 помещения, пробивали са дупки с дълбочина до 70 метра, за да достигнат до подземните етажи на двореца.

Така са открити останките от стена от кентски варовик - тъмносив камък, използван при изграждането на Лондонската кула и Уестминстърското абатство.

JUST IN: #BNNUK Reports.



Archaeologists have discovered the remains of a medieval stone wall beneath the Palace of Westminster.



Experts suspect that the 700-year-old structure can be the original Thames River wall, which ran under the Houses of Parliament. #UK #Nation pic.twitter.com/5kfoYeg15z