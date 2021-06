От сива към тъмна коса без боядисване?

Р азбира се, боядисването може да влее цвят в сивата коса. Според ново научно проучване има начин след посивяване да се възстанови цвета на косата, който не включва посещение на фризьорски салон. Трябва да се отбележи обаче, че този начин не работи при всеки, предупреждава сайтът Eat This Not That.

Намаляването на стреса може да върне цвета на косата ви

Изследването, публикувано на 22 юни в eLife и направено от изследователи във Вагелос колидж към Колумбийския университет, установи, че предизвиканото от стрес побеляване на косата може да бъде възстановено, ако стресът бъде елиминиран.

Старшият автор на изследването Мартин Пикар, доктор по медицина, доцент по поведенческа медицина от Колежа обяснява, че изследването предлага основен поглед върху стареенето.

Защо косите побеляват, когато отминават годините

„Разбирането на механизмите, които позволяват на сивите коси да си върнат „младежкия“ пигмент, може да даде нови улики как се влияе от стреса човешкото стареене като цяло. Данните ни показват, че стареенето на човека не е линеен, фиксиран биологичен процес и може поне отчасти да бъде спрян или дори временно обърнат“, казва Пикар.

„Точно както пръстените в ствола на дърво съдържат информация за последните десетилетия от живота на дървото, нашата коса съдържа информация за нашата биологична история.

Когато космите все още са под кожата като фоликули, те са подложени на влиянието на хормоните на стреса и други неща, случващи се в нашия ум и тяло. След като космите израснат от скалпа, те се втвърдяват и трайно кристализират тези експозиции в стабилна форма“, обяснява той.

Шестте навика, които ни състаряват

Косата потъмнява по време на ваканция

Изследването е направено върху 14 доброволци. Те са били помолени да водят дневник на стреса, оценявайки нивата на стрес на седмична база. Изследователите забелязаха, че някои сиви косми възвърнаха цвета си и обвързаха промяната с намален стрес.

„Имаше един човек, който отиде на почивка и пет косъма по главата на този човек се върнаха към тъмния си цвят по време на ваканцията, синхронизирани във времето“, каза Пикар.

Няма гаранция обаче, че намаляването на стреса ще възстанови цвета на косата – особено за тези, които са с посивели коси от дълго време.

„Въз основа на нашето математическо моделиране смятаме, че косата трябва да достигне праг, преди да побелее. В средна възраст, когато косата е близо до този праг поради биологична възраст и други фактори, стресът ще я изтласка над прага и тя преминава към сиво“, продължи Пикар.

„Но не смятаме, че намаляването на стреса при 70-годишен човек, който е с побеляла коса от години, тя ще потъмнее или увеличаването на стреса при 10-годишно дете ще бъде достатъчно, за да накара косата му да побелее“, добавя той.