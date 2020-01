Охридските перли – съкровището на Северна Македония

Н а границата на Северна Македония и Албания, Охридското езеро е едно от най-старите и най-дълбоки езера в Европа.

То е сред обектите от световното наследство на ЮНЕСКО, а изумрудено-зелените му води са дом на 212 вида растения и животни.

Част от тях е рибата плашица, която е ключов компонент при създаването на охридските перли.

От близо 100 години само две семейства знаят как да произвеждат перлите - Талеви и Филеви.

They are famous with pearls !



Ohrid, Macedonia pic.twitter.com/knKH8fkzKG