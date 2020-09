Обет за девственост : Албанските момичета, които живеят като мъже

Т ези, които са дали обет за девственост ("бурнеша“ на албански), са момичета, които живеят като мъже. По целия свят има само около сто „бурнеша“, които живеят не само в Албания, но и в Босна, и в Сърбия. Практиката е била широко разпространена до ХХ век и дори сега в албанските села могат да се срещнат такива жени, пише "Космополитън".

Обикновено това решение се взема от семейството на момичето, когато в семейството няма достатъчно момчета. Всъщност единственият начин жената да получи контрол над живота си е буквално да стане мъж.

Според древния албански закон (канун), семейството трябвало да бъде патрилинейно - наследството преминава изключително по мъжка линия. Съгласно този кодекс, обаче жените са ограничени в правата си. Дори им е забранено да пушат и да носят часовник - това се смятало за мъжка привилегия.

Разбира се, днес нещата са много по-различни, но в селата традицията отмира бавно.

В албанските села момичето се превръща в “бурнеша“, полагайки клетва пред дванадесет съселяни. След това тя има право да носи мъжки дрехи, оръжие, да пуши, да пие алкохол и да бъде наемана за мъжка работа. Освен това „бурнеша“ си избира мъжко име и става стопанин на къщата, ако заедно с нея там живеят само майка й и сестрите й.

Нарушаването на клетвата се наказва със смърт. И въпреки че сега няма такава опасност, „бурнешите“ не се отказват от начина си на живот, страхувайки се от гнева на съселяните си.

Пашка Соколи решава сама да се превърне в „бурнеша“, но има много причини за това решение.

"Детството ми беше изпълнено с мизерия. Баща ми починал, когато майка ми била бременна с мен. Майка ми ме изоставила и израснах с чичо и баба."

Тя била единствената, която можела да осигури семейството. Ако Пашка се омъжела, тя била длъжна да живее със съпруга си, оставяйки чичо си и баба си. Чичо й се разболял и трябвало да бъде приет в болница на няколко километра от селото.

"Не ми беше позволено да шофирам, единственият начин да стигна до болницата беше да се облека като мъж и да се държа като мъж", разказва Пашка.

Броят на девствените хора расте в Япония

На 35-годишна възраст, уморена от тежкото положение на самотна неомъжена жена, Пашка се заклева в девственост.

