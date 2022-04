Нидерландия празнува в оранжево (СНИМКИ)

С улични празненства и музикални фестивали Нидерландия отбеляза 55-ия рожден ден на краля на страната Вилем-Александър, предаде Асошиейтед прес.

Последните две години празникът на монарха премина без обичайните тържества заради въведените ограничения във връзка с коронавирусната пандемия.

Освен пищните чествания, годишнината на Вилем-Александър беше отбелязана и с национално проучване, което показа, че доверието в монарха постепенно намалява. Допитване, проведено от "Ипсос" за националната телевизионна компания NOS, показа, че одобрението за краля е спаднало до 6,7 по 10-степенна скала, в сравнение със 7,7 през 2020 г.

Вилем-Александър обаче заяви, че не обръща голямо внимание на анкетите. "Това, което смятам за много добро, е конструктивната критика", каза монархът. "С други думи, ако я нямаш, можеш да свършиш като един Путин, а никой не иска това.

