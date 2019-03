М акар да има още време до началото на абитуриентските балове, ние решихме да се поразровим, за да видим как са изглеждали едни от най-известните и любими лица от света на шоубизнеса на тяхното завършване.

Много преди те да станат известни и да имат възможността да работят с топ стилисти, гримьори и фризьори, звездите, които ще видите по-долу са били едни обикновени хлапета, готови да сбъдват своите мечти.

Дъщери обличат абитуриентските рокли на майките си

Ако трябва да бъдем честни, някои от популярните личности не са се променили много, но други са напълно неразпознаваеми.

И така, връщаме лентата с няколко десетилетия назад, за да видим как са изглеждали някои от най-известните хора в света на техните балове.

Във видеото пък вижте няколко умни трика за бала, които ще ви помогнат

Абитуриентите, за които не се говори много. А трябва! (видео и снимки)

Започваме с чаровната и талантлива певица Гуен Стефани.

Тя винаги е била известна със своите драматични тоалети (в началото на кариерата си), но и много елегантни и стилни рокли, грим и прическа в стил Мерилин Монро.

Интересен факт, според Yahoo Celebrity, е че Гуен носи рокля, която е направена от нея и майка й.

Ето как е изглеждала Гуен на своето завършване:

Водещият Джими Фалън с неговата дама на бала.

My date didn't tell me she was getting a tan and high heels for the prom. Standing next to her I looked so pale and so small. #PromFail pic.twitter.com/vnbZqLr6w6 — jimmy fallon (@jimmyfallon) May 3, 2017

Още една любима водеща - този път Елън Дедженеръс.

I had such a good time at prom with you @TheEllenShow pic.twitter.com/K9fG0aSK6A — NICHOLAS MEGALIS (@nicholasmegalis) July 6, 2014

Джош Дюамел

guys it's josh duhamel going to prom everyone cry with me pic.twitter.com/nTlUYS6rUC — tal (@talinebeks) December 7, 2014

Матю Макконъхи

Том Брейди

Кристина Агилера

Бритни Спиърс

See how Britney Spears, Blake Lively and Margot Robbie did prom. https://t.co/NZkaEtiYik pic.twitter.com/qMV3u4LmjE — Yahoo Lifestyle (@yahoolifestyle) March 31, 2018

