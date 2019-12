Научен експеримент донесе титлата на Мис Америка

Б иохимик от Вирджиния - Камил Шрайър, спечели „Мис Америка 2020“, след като направи научен експеримент на живо, който пребори стереотипите на конкурса, пише Би Би Си.

. @MissAmerica can be a scientist because a scientist IS NOW #MissAmerica2020 !! 👩‍🔬👸 Congratulations to @VT_alumni @MissAmericaVA — you've made @VT_Science , #HokieNation , and #WomenInSTEM everywhere so proud. 😭 🥳 https://t.co/1Ubxp29yaa pic.twitter.com/57eTxkpjz3

Тя победи останалите 50 участнички, за да вземе короната в конкурса, който се проведе вчера вечерта.

В последния етап на състезанието 24-годишното момиче бе облечено в лабораторни дрехи и впечатли съдиите с научен експеримент, който показа на сцената.

Наградата, която тя спечели е стипендия в размер на 50 000 долара и честта за една година да бъде Мис Америка.

В речта си при приемането на наградата Шрайър заяви, че се е надявала да счупи стереотипите за това какво е да си Мис Америка през 2020 г.

Шрайър има две академични научни степени, а в момента е докторант по фармация.

"A scientist can be Miss America, and Miss America can be a scientist."



Congratulations to Richmond's own Camille Schrier, our new Miss America.



Job well done, Camille, and thanks for reminding all of us that talent comes in many forms...#MissAmerica2020 #rva pic.twitter.com/CqVLPMOeG0