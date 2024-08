Изненадващо дългата памет и живот на златните рибки

В ъпреки популярността на златните рибки (Carassius auratus), познанията на обществеността за техните мозъчни способности са ограничени. Те са сред най-популярните видове сладководни аквариумни рибки, но въпреки това много хора не знаят за тяхната изненадващо остра памет. Така че, ако си мислите, че златните рибки просто плуват безразсъдно, помислете отново!

(Във видеото може да научите повече за: Рибар улови 30-килограмова златна рибка)

Общоприетото погрешно схващане е, че паметта на златните рибки трае само три секунди, но безброй изследвания са доказали, че те не само имат памет, която продължава седмици, месеци и дори години, но и са изключителни специалисти по решаване на проблеми и доста добри шофьори.

