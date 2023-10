Най-тъмната река в света е застрашена от човешката дейност в Африка

Ш вейцарски изследователи стигнаха до заключението, че една почти неизследвана река в джунглата в Африка е вероятно най-тъмната т.нар. черноводна река в света - и предупреждават, че тя е застрашена от човешките дейности в региона, съобщава ДПА.

Looking down into the Blackwater Canyon where Pendleton Run spills into the Blackwater River.#Autumn #WestVirginia #ThePhotoHour pic.twitter.com/oAbkniTJ4i