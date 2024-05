Каква е целта на 100-годишния експеримент (ВИДЕО)

В Университета на Куинсланд има изложба с най-продължителния лабораторен експеримент в света. Той е продължавал толкова дълго, че двама от организаторите му са починали, преди да видят каквито и да било резултати.

Експериментът е започнат през 1927 г. от Томас Парнел, първият професор по физика в университета. Замислен като демонстрация на силно вискозни материали, Парнел взема смола - остатък от дестилацията на въглищни катрани - загрява я, поставя я в затворена стъклена фуния и след това изчаква три години, за да се утаи във формата на контейнера. Това може да изглежда като дълъг период от време, за да се изчака експеримент, който дори да започне, но предвид планираната продължителност на демонстрацията, това е било просто едно дълго мигване.

