Нов рекорд за най-дълга мълния - 768 километра

М ълния с дължина над 700 километра, която се появи над три американски щата постави нов световен рекорд за най-дълга мълния, предаде Асошиейтед прес.

Светкавицата е достигнала дължина от 768 километра над щатите Тексас, Луизиана и Мисисипи

през април 2020 г., съобщиха от Световната метеорологична организация. Предишният рекорд бе поставен през 2018 г. в Бразилия от мълния с дължина 709 километра.

Lightning world records.#AFPgraphics maps showing the locations of two record-breaking megaflash lightning records in 2020, according to the World Meteorological Organization pic.twitter.com/LUobE17jW6