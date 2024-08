Музеят в Марсилия открива нудистка изложба за голи посетители

Г олите тела са основна част от най-новата изложба в Музея на европейските и средиземноморските цивилизации в Марсилия - и то не само по стените.

Музеят Mucem дава възможност на посетителите да открият отношението си към нудизма, като разглеждат произведенията на изкуството голи, с изключение на обувките.

Ерик Стефанут от френската организация на нудистите FFN заяви, че няма нищо против босите крака, но настояването за обувки е предпазна мярка срещу паркета в музея.

„Това е, за да се избегне получаването на трески“, каза той.

Голите посещения на изложбата „Натуристки райски кътчета“ се провеждат в партньорство с Френската федерация на натуристите една вечер месечно, когато музеят обикновено е затворен.

„Следователно посетителите, които участват, са нудисти и са голи“, заявиха от музея.

Изложбата включва 600 фотографии, филми, списания, картини, скулптури и други произведения на изкуството от нудистки общности, както и от обществени и частни колекции във Франция и Швейцария.

„Франция е водещата туристическа дестинация за нудисти в света: умереният климат и наличието на три морета са улеснили създаването на общности, които - с изключение на Швейцария - имат малко реални еквиваленти в други части на Европа, където нудизмът се практикува по-свободно, извън установените общности“, казват от музея.

„Днес се наблюдава ново увлечение по голотата сред природата - увлечение, което върви ръка за ръка със стремежа към здравословно, вегетарианско хранене и използването на природни терапии, медитация и йога на открито. Всички тези начини на живот, заедно с отхвърлянето на диктата, който тежи на телата ни, са ключът към разбирането на проблемите, заложени в натуризма вчера и днес.“

Киърън Паркър-Хол и Алекс Пари бяха сред 80-те разсъблечени посетители на августовския нудистки слот на Mucem и заявиха, че да видят изложбата голи е възможност, която се случва „веднъж в живота“.

„В Англия няма много нудистки прояви. Студено е. Да си гол в Англия се възприема като нещо малко странно, срамно“, казва пред АФП 28-годишният Паркър-Хол, уеб разработчик от Бат. Пари, 30-годишен художник на витражи от Бристол, се съгласи.

