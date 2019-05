С ейби е само на 5 месеца, а вече постави световен рекорд. Когато се появила на бял свят през декември 2018 г., момиченцето от Сан Диего, Калифорния тежало 245 грама, колкото малка кутия със сок. Причината е, че бебето се родило преждевременно в шестия месец.

Майката на Сейби била бременна едва 23 седмици и три дни, при нормални 40 седмици бременност.

Лекарите казали на родителите, че ще имат един час с новородената си дъщеря преди тя да умре. Но Сейби оцелява!

Момиченцето прекарало пет месеца в интензивно отделение и в средата на май е изписано от болницата в добро здраве и с тегло вече около 2,3 килограма.

Saybie, the 'world's smallest' surviving premature baby, is going home 🙌 https://t.co/1NFvbgY33e