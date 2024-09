Мистерията на олтарния камък в Стоунхендж стана още по-объркваща

С амо преди няколко седмици беше разкрит шокиращият произход на Олтарния камък от Стоунхендж, който се намира на стотици километри по-далеч от паметника, отколкото се смяташе досега. Сега друго изследване усложни картината още повече, като окончателно отхвърли най-вероятното място, откъдето е тръгнал Олтарният камък.

Малко са местата, които са толкова известни със своята загадъчност, колкото Стоунхендж. За какво е бил построен? Не знаем. Как са били оформени камъните? Съжаляваме, но не можем да ви помогнем. Дали изобщо е истински хендж? Не! Сигурно си мислите за онзи, който е на 20 мили по-на север.

Някои от най-трайните въпроси са свързани със самите камъни. Те не произхождат от равнините на Уилтшър, където се намира паметникът, така че как са били донесени там? Теориите са многобройни, но всички те в някаква степен зависят от нещо още по-фундаментално: откъде първоначално са дошли камъните?

