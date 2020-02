Мерил Стрийп е неузнаваема и с нов цвят на косата за филм

А мериканската актриса Мерил Стрийп се появи на снимачната площадка на новия филм "Дипломиране" в Лос Анджелис в неузнаваем вид, съобщи "Дейли Мейл".

Папараците забелязаха носителката на три награди "Оскар" в бял костюм с ресни и къса прическа с ярко червен цвят, който е абсолютно необичаен за актрисата.

Миналото лято стана известно, че режисьорът Райън Мърфи ще екранизира мюзикъла на Бродуей „Дипломиране“, направен по бестселъра на Боб Мартин и Чад Бегелин.

Meryl Streep in white and feathers as Dee Dee Allen can fuck my life and I’d say please do it again pic.twitter.com/yfpZ8DPYFs