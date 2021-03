Мария Бакалова грабна престижна награда

Б ългарката Мария Бакалова спечели наградата "Изборът на критиците" за най-добра актриса в поддържаща роля за филма "Борат 2", съобщиха "Холивуд рипортър" и "Билборд", цитирани от БТА.

Наградите отличават игрални филми и телевизионни сериали и предавания.

Congratulations to @MariaBakalova96, winner of the #CriticsChoice Award for Best Supporting Actor for her role in #BoratSubsequentMoviefilm @BoratSagdiyev pic.twitter.com/6pIdG4cq8R