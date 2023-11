Магията на мозайките: Откриха хипнотизиращи картини в Кападокия

П одова мозайка, покриваща огромна площ от 600 квадратни метра, е била открита по време на разкопки в Кападокия, в сърцето на Турция. Продължаващите разкопки на мястото, за което се смята, че е останки от вила, датираща от 4-ти век са разкрили, че е било използвано през византийския период.

Смята се, че откритието е най-голямата мозайка, регистрирана някога в региона.

Разкопките се провеждат под ръководството на д-р Джан Ерпек, преподавател в катедрата по история на изкуството в университета Бекташ Вели, предаде Ancient Origins.

Ръководителят на разкопките, Кан Ерпек е обяснил, че обектът се състои от приблизително 33 стаи, разположени на обширна площ, представляващи резиденция на високо ниво. Пълните граници на тази резиденция все още не са достигнати, тя разполага с много ценни подови мозайки, съобщава Milliyet.

Мозайките са били открито по време на спасителните археологически операции през 2010 г. Последващите разкопки през 2010 г. и 2012 г. частично са разкрили мозаечните надписи. Поради правни проблеми обаче археологическата работа била спряна. Възобновяването на разкопките през 2020 г. бележи значително развитие.

До края на сезон 2021 са били разкрити над 10 стаи с приблизително 300 квадратни метра безупречно запазени мозаечни подове. Сега площта е разширена до 600 квадратни метра, съобщава Ancient Origins. Удвоената подова площ допринася за по-широкото проучване на обекта.

В региона на Централна Анатолия резиденция с такъв размер с подови мозайки не се среща често, въпреки че императорските имоти са добре известни от римския и византийския период, казват експерти.

Това място носи името „Хиацинтос“. Смята се, че това име е принадлежало на администратор. Тъй като данните стават по-ясни, се очаква, че резиденцията е принадлежала на важна фигура, служеща в имперска собственост.

“Голяма вила, сложни мозайки и майсторство”

„Стигнахме до извода, че това място е построено през 4 век. Качествената изработка, използвана в подовите мозайки, предполага, че това място е било използвано като много важна вила в своята епоха”. Това обяви Шюкрю Дурсун, директор на културата и туризма на провинция Кайсери, цитиран от Ancient Origins.

Централната приемна зала, заедно със съседните стаи, показва богата колекция от подови мозайки. Те се отличават със сложни геометрични шарки, които създават визуално зашеметяващ ефект, обяснява Дурсун.

