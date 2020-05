Маги Джанаварова: Това бе едно от най-стресиращите неща

М аги Джанаварова, Фики, DARA и JJ са финалистите в осмия сезон на "Като две капки вода". За първи път в историята на шоуто в България участник предостави своето място за дългоочаквания финал, предлгайки възможност на следващия класирал се.

Жестът беше направен от Димитър Маринов, който въпреки своето място във финалната четворка, преотстъпи позицията на Маги Джанаварова.

В интервю за Vesti.bg певицата споделя повече за шоуто, за образите, за изолацията. Ето и какво каза Маги Джанаварова:

- Колко време отнема да Ви гримират за всяко изпълнение? Какво правите през това време?

"Гримът всеки път изисква различно време, защото зависи от това дали имаме маска, която трябва да се постави и чак след това да се започне същинското гримиране. А и някои образи са по-лесни за правене от други. През цялото време се забавляваме много в гримьорната, някои разпяват или репетират образа си."

- Песен на кого бихте искали да ви се падне да изпълните?

"След всичко, което ми се падна в шоуто като образи, установих че колкото по-голямо предизвикателство имам, толкова повече научавам, така че нямам никакви претенции."

- Кое от изпълненията си досега смятате за най-успешно?

"Мисля че най-успешното ми изпълнение до момента е като Jennifer Hudsоn с песента And I am telling you."

Маги Джанаварова Източник: Nova.bg

- Кой образ бе най-труден досега?

"Най-труден образ като актьорска игра със сигурност беше Maliryn Manson, но най-трудната ми певческа задача беше на полуфинала с песента "Притури се планината" в изпълнение на Стефка Съботинова."

Маги Джанаварова Източник: Nova.bg

- Оценката на кого от журито очаквате с притеснение?

"Уважавам изключително много всеки един от тях, но не съм се притеснявала за оценките. За мен по-важното е това, което ми казват след изпълнението. За всеки един артист критиката трябва да бъде градивна и чрез нея да се опита да надскочи себе си."

- Какво е да пееш пред празна зала?

"Това беше едно от най-стресиращите неща, особено в първото такова шоу, когато трябваше да играя Lizzo с огромен костюм, маска и рокля. Първоначално се стъписах, но осъзнах, че за да мога да предам енергията на хората от всеки образ трябва да не мисля за това и да се чувствам все едно снимам клип или съм на огромен стадион."

- Как се справяте в условията на социална изолация, имате ли любимо занимание?

"Справяме се много добре, започнах да спортувам повече, да чета повече и да готвя."

- Кое е първото нещо, което ще направите, когато паднат ограниченията?

"Когато паднат ограниченията, ще отида да видя мама и баба."

