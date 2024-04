Lizzo обяви, че "напуска" заради "лъжите" срещу нея

А мериканската певица Lizzo, която от няколко месеца е обвинявана в тормоз от бивши танцьорки от екипа ѝ, обяви с публикация в Инстаграм, че "напуска" заради "лъжите", изричани срещу нея, но не поясни какви са намеренията ѝ, съобщиха АФП и Би Би Си.

"Изморих се от това да приемам как всеки в живота ми и в интернет ме дърпа в калта", написа 35-годишната афроамериканка, чието истинско име е Мелиса Вивиан Джеферсън.

"Напускам", написа тя в публикацията, в която не уточнява откъде се оттегля – от музикалната индустрия, от социалните медии или другаде.

Lizzo, която е обожавана от почитателите си заради защитата на хората с наднормено тегло и самооценката си, бе обвинена в тормоз и дискриминация от бивши танцьори от екипа ѝ, които внесоха миналата година жалба в съда срещу нея.

В четвъртък певицата се изяви на събитие от предизборната кампания на президента на САЩ Джо Байдън в Ню Йорк. Адвокат на вносителите на жалбата критикува Демократическата партия на САЩ за поканата към певицата да участва в събитието за набиране на средства за кампанията на Байдън, съобщи "НюзНейшън".

"Всичко, което искам да правя, е музика и да карам хората да се чувстват щастливи", написа в петък Lizzo. "Но започвам да вярвам, че светът не ме иска, добави тя в публикацията в социалната мрежа".

Певицата допълни, че постоянно се изправя срещу лъжи и подигравки за външния си вид.

"I DIDN'T SIGN UP FOR THIS SH**" - Lizzo via Instagram



