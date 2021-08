Заснеха дъщерята на Джони Деп да целува страстно секси актьор

П апараци заснеха актрисата Лили-Роус Деп в страстна целувка с актьора Остин Бътлър в Лондон.

Двамата актьори бяха забелязани да се целуват, след като се насладиха на вечеря в Лондон през уикенда.

Предполага се, че 29-годишният актьор и 22-годишната актриса са двойка отскоро.

now what are lily rose depp and austin butler doing together… pic.twitter.com/ehkQkfggwh