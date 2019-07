And finally gaga's boyfriend is not bradley😂 #LG5 #LG6 #Ladygaga #mothermonster #astarisborn #asib #enigma #artpop #thefame #thefamemonster #bornthisway #joanne #gagatour #artrave #pop #queen #gagameme #shallow #gaga #metgala #gagatour #lgbt #gay #bisexual

A post shared by @ littlemonsters_love_gaga on Jul 31, 2019 at 2:06am PDT