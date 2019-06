Х оливудският актьор Крис Прат и Катрин Шварценегер - дъщерята на Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър, сключиха брак, съобщи Контактмюзик.

Крис и Катрин, които започнаха да се срещат миналото лято, се ожениха в рамките на романтична церемония в Монтесито, Калифорния, в присъствието на свои близки и приятели.

Chris Pratt & Katherine Schwarzenegger Share First Photo from Their Wedding: 'We Feel So Blessed' https://t.co/qyMpP1KJp6