Кралското семейство на Монако отново се събра

П ринцесата на Монако Шарлийн най-накрая се завърна в княжеството, след като прекара 10 месеца в родната си Южна Африка, далеч от принц Албер и двете им деца, шестгодишните близнаци Жак и Габриела.

43-годишната кралска особа се завърна в Монако тази сутрин,

след като летя с частен самолет от Дърбан до Ница, Франция. След това тя се прибра в Монако с кралски хеликоптер.

Princess Charlene is finally back home with her family! 🥳 She landed this morning from South Africa. She contracted a very bad virus in SA back in May & underwent several operations till just a few weeks ago as her doctors forbade her to travel till now. So happy to see her back pic.twitter.com/gPNjniJnWS