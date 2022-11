Котка със счупен крак отиде сама в спешно отделение в Турция (ВИДЕО)

К отка със счупен крак в Турция сама намери пътя до спешното отделение на болницата, съобщава турската телевизия Хабертюрк.

Котката е била заснета от охранителните камери как влиза в болницата в град Татван, окръг Битлис, през входа на спешното отделение. Там тя изчаква известно време, след което тръгва към хирургията.

Only cats in Turkey can do this. The cat, whose leg was broken, went to the hospital and had his foot treated.@MariaRamosUK



