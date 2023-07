Космическо бягство: Интересно приключение за победителите в лотарията

В следващия космически полет на Virgin Galactic ще се включат майка и дъщеря от Карибите, които спечелиха билетите си на лотария, както и 80-годишен бивш олимпиец, предаде АФП.

Компанията, основана от британския милиардер Ричард Брансън, полетя с първите си платени клиенти, членове на италианските военновъздушни сили, миналия месец - дългоочаквано постижение, което я върна на пътя на развиващия се сектор на частните космически полети.

