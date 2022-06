Колекционер: Безотговорно беше Кардашиян да носи роклята на Монро

Д аването на емблематичната рокля на Мерилин Монро на Ким Кардашиян за Met Gala беше „безотговорно“, заяви колекционер.

Риалити звездата се появи на лъскавото събитие, облечена в една от най-известните рокли в света, която беше носена от Монро по време на прочутото ѝ изпълнение на "Честит рожден ден" през 1962 г. по повод рождения ден на американския президент Джон Кенеди.

Някои обаче я изкритикуваха - като например колекционерът Скот Фортнър, който публикува снимки онлайн, на които се виждат повреди по роклята, която е била върната на музея "Ripley's Believe It or Not!", предоставил роклята на Ким, след модното събитие.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS — Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022

Фортнър каза, че единственото намерение на франчайза да позволи на риалити звездата да носи тоалета на престижното модно събитие в Ню Йорк е било „публичност“ и че е трябвало да се направи повече, за да се защити „културната икона“.

Той обаче добави, че не е целял каквото и да е възмущение да бъде насочено към Ким Кардашиян.

„Мисля, че разочарованието, което изпитвам, е, че "Ripley's Believe It or Not!" направи множество изявления, че правят всичко възможно, за да защитят и запазят роклята“, каза той.

It was "irresponsible" to loan an iconic gown once worn by Marilyn Monroe to Kim Kardashian for the Met Gala, a collector has said https://t.co/WJQp70Idsl — Sky News (@SkyNews) June 14, 2022

И добави: „Чувствам, че това беше безотговорно. Това не е просто рокля.Това е културна икона. Това е политическа икона. Това е холивудска икона. Тя е част от американската история, от събитие, случило се преди 60 години и... трябваше да бъде архивирана и запазена и да се грижат за нея."

Прилепналата рокля е украсена с повече от 6000 кристала и е ушита ръчно от дизайнера Жан Луи.

Фортнър заяви, че роклята не може да се поправи, тъй като вече не е възможно да се закупи тъканта, от която е изработена.