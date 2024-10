Кой е най-опасният химикал в света?

Л есно е да се сетим за някои доста неприятни вещества. Ботулиновият токсин, отрова, произвеждана от бактериите Clostridium botulinum, е най-токсичното естествено вещество на Земята, което блокира нервните сигнали към мускулите и причинява смърт чрез парализа.

Подобно на него, мощният нервнопаралитичен агент VX, разработен като химическо оръжие от британската армия, също задушава жертвите си, като парализира дихателните мускули.

Хлорният трифлуорид, ултракорозивен безцветен газ, е толкова реактивен, че се взривява спонтанно при контакт с привидно безобидни материали като вода, пясък и дори пепел от вече изгорели вещества.

(Във видеото може да научите повече за: Пожарникари извадиха 6 варела за опасен химикал от река Марица)

Има толкова много дяволски възможности, но кой химикал е най-опасен?

Въпросът се свежда до комбинацията от ефект и експозиция - колко е смъртоносната доза и какво точно ще ви причини тя? Нервнопаралитичните вещества се считат за най-токсичните химически оръжия поради миниатюрните им токсични граници и опустошително бързото им въздействие върху човешкия организъм:

Само 10 милиграма (десет хилядни от грама) от VX са достатъчни, за да причинят смърт в рамките на няколко минути. Въпреки това през последното десетилетие само един човек е бил убит от нервнопаралитичното вещество.

Междувременно всяка година в САЩ над 100 000 души се отразяват случайно с обикновени домакински химикали като белина и дезинфектант, въпреки че тези вещества действат по-бавно и са много по-малко токсични от VX. А някои обичайни химикали могат да бъдат смъртоносни, когато се комбинират. Например при комбинирането на препарат за почистване на канали и белина се отделя отровен хлорен газ.

Тези два примера подчертават ключов проблем при подреждането на химикалите по степен на опасност: За да оцените опасността, трябва да знаете колко вероятно е да се сблъскате с даден химикал.

🚨 Did you know there’s a chemical so foul it can clear an entire city? Meet thioacetone, the world’s stinkiest substance! Just a whiff can send people running for miles—literally. Scientists have dubbed it the ultimate “olfactory weapon.” Curious? This is one smell you won’t… pic.twitter.com/Ww8VDKl5AT