Когато една звезда наднича в деколтето на друга

И звестните хора, като всички нас, също понякога оглеждат "конкуренцията".

Как изглеждат, как се държат, какво са постигнали другите хора.

Понякога обаче едно "оглеждане" може да бъде забелязано от десетки други, благодарение на... бързите фотографи.

Неволният поглед за секунди се превръща в... култов момент и снимка.

София Лорен и гърдите на Джейн Мейнсфилд - една от най-легендарните снимки

Наскоро ви разказахме именно за един такъв кадър.

Годината е 1957 г., а София е подписала договор с "Парамаунт Пикчърс".

Красивата италианска актриса пристига в Калифорния, за да отпразнува, че ще работи с една от най-известните компании за филмови продукции. Партито е организирано от "Парамаунт Пикчърс", а на него присъстват много популярни лица, сред които и изкусителната блондинка Джейн Мансфийлд.

Преди известно време София Лорен разказа пред EW за реакцията си, когато вижда красавицата.

"Тя дойде директно на масата ми и седна. Тя знаеше, че всички я гледат. Вижте снимката. Накъде гледам? Втренчила съм се в гърдите й, защото се страхувам, че ще "изскочат" в чинията ми. Може да видите притеснението ми. Толкова съм уплашена, че всичко в роклята й ще се взриви и ще се разлее по масата", разказа шеговито Лорен.

София казва, че дори и към днешна дата я питат за снимката и искат автографи върху копия, но тя отказва, защото не иска да има нищо общо с това, а и от уважение към Джейн, която не е срад нас вече.

