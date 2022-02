Кели Кларксън сменя името си

В сички познаваме легендарната певица и носителка на "Грами" Кели Кларксън.

През последните няколко години тя предприе редица големи промени в живота си.

Като за начало, 39-годишната изпълнителка, след близо 8-годишен брак, подаде молба за развод със съпруга си Брандън Блексток.

Също така тя завладя телевизионния екран с прочутото си токшоу, в което интервюира известни личности, изпълнява музикални номера и др.

А сега Кели предприе нова голяма промяна в живота си - сменя името си, съобщи BuzzFeed.

Тази седмица изпълнителката подаде иск до Върховния съд на Лос Анджелис.

Кели Кларксън сменя официалното си име на "Кели Бриан". Бриан е второто ѝ име.

„Новото ми име отразява по-пълно коя съм“, обясни тя.

Това нейно решение разбира се провокира реакции в социалните мрежи.

Sorry but I’m not calling her Kelly Brianne. That name is giving an autumnal IG influencer from North Carolina or a sister wife pic.twitter.com/RIefMuqTMb