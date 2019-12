Скандалната рапърка Карди Би подари половин милион долара на мъжа си!

К арди Би може и да е живяла бедно, преди да стане известна, но сега определено се е научила как да печели и харчи пари. Съпругът й Офсет навърши 28 години съвсем наскоро, а Карди му подари... $500 000! Певицата е изненадала Офсет, като е скрила парите не къде да е, ами в хладилника.

Мъжът й се похвали в социалните мрежи с думите: „ Подарък от $500 000 от жена ми. Това е подаръкът ми за рождения ден. Това момиче е лудо“.

Офесет се е опитал да върне подаръка, но Карди Би го е убедила с думите: „Знам, че не трябва да ти давам парите, но не знам какво да ти дам, така че просто вземи парите. Можеш да си купиш нова кола, още повече дрехи или бижута. Можеш да правиш каквото поискаш. Обичам те“.

