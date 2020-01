Карди Би иска нигерийско гражданство заради Тръмп

Н осителката на награда "Грами" Карди Би заяви в Туитър, че ще кандидатства за гражданство в Нигерия заради политиката на Доналд Тръмп, пишат от cbsnews.

Naaaaa these memes are fuckin 😅😅 😩but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date ...I’m filing for my Nigerian citizenship.