Камила Кабейо откраднала от двореца Кенсингтън

П евицата Камила Кабейо направи признание, което изненада много от почитателите й.

Изпълнителката на хитовото парче Havana наскоро бе гост в двореца Кенсингтън, официалната резиденция на херцогиня Катрин и принц Уилям.

През октомври Камила участва в благотворително събитие, което се проведе в двореца. То бе посветено на финалистите в Teen Heroes Awards на "Радио 1" по Би Би Си (BBC).

В интервю по радиото 22-годишната певица сподели откровено за един момент от въпросното мероприятие, пише сп. People.

Певицата сподели, че водещият Грег Джеймс я е предизвикал да открадне нещо, за да й остане за спомен от посещението в двореца.

Камила се е съгласила и откраднала... молив.

"I am sorry William and I am sorry Kate"