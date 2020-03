Какво се случва с тялото ви, когато спрете да пиете вода

З абелязали ли сте как във всяка статия за отслабване, здравословен режим и фитнес се препоръчва пиенето на вода? Това не е никак случайно или просто мода, водата е жизнено важна за вашия организъм. Телата ни са съставени около 60% от вода.

Ето защо не е лошо да се вслушате в този съвет и да не позволявате да стигате до дехидратация, ако искате организмът ви да работи правилно.

Едно от най-важните неща, които можете да направите за здравето си е да пиете вода.

Има някои драстични физиологични ефекти, за които е по-добре да не разбирате и които могат да ви се случат, когато не пиете достатъчно вода, пише сайтът Eat this not that.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ТЯЛОТО НИ, АКО НЕ ПИЕМ ВОДА

И все пак има хора, които почти не пият вода. Когато тези хора все пак пият нещо, те предпочитат напитки, разяждащи корема, като сода или портокалов сок. Тези напитки не са достатъчни, за да се хидратирате, а

хидратацията посредством приема на обикновена вода би трябвало да е приоритет на всеки.

За щастие добавянето на повече вода в диетата ви може да е по-лесно, отколкото си мислите, въпреки че в началото може да ви е необходимо съзнателно усилие. Вижте какво ще се случи с тялото ви, ако не пиете достатъчно вода в галерията ни.

