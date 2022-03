Как церемонията по връчването на Оскарите ще се бори за вниманието на зрителите

И най-престижните американски киноотличия - наградите "Оскар", се оказаха принудени да се борят за вниманието на аудиторията, след като в последните години рейтингът на телевизионното излъчване на церемонията отчита непрекъснато намаляване на интереса.

Номинациите за Оскар 2022: Най-добрите в киното в битка за най-престижните награди

През 2021 г. беше отбелязан рекордно нисък брой зрители - шоуто беше проследено на живо от едва 10,4 милиона души, което е спад с почти 60 процента спрямо предходната година. Тогава програмата успя да привлече пред екрана 23,6 милиона души, с 20 процента по-малко от 2019 г. За сравнение през изминалите десетилетия наградите Оскар привличаха 35-45 милиона зрители.

Интересът и към други подобни церемонии спада в последните години - тенденция, започнала преди настъпването на пандемията от COVID-19, която обаче също има своя принос.

Съвсем логично и под натиск от страна на телевизионния канал Ей Би Си, който от 1976 г. държи правата за излъчването на церемонията за връчването на наградите Оскар, американската Академия за кинематографично изкуство и наука започна трескаво да обмисля възможности за обръщане на негативната тенденция. Най-важното събитие в Холивуд ще се състои на 27 март и вече са ясни промените или поне част от тях, които организаторите ще направят, в опит да върнат зрителския интерес към престижните киноотличия.

Академията за кинематографично изкуство и наука разреши и на публиката да гласува за най-популярния филм на 2021 г. Почитателите на седмото изкуство можеха да участват във вота за любимия си филм в Twitter или на сайта на Академията. Феновете имаха право да гласуват до 20 пъти на ден, а крайният срок бе 3 март.

Трима от участниците ще получат възможност да присъстват на живо на церемонията за наградите Оскар в Лос Анджелис следващата година. Късметлиите ще бъдат изтеглени чрез жребий. Досега право на глас имаха само членовете на институцията, които наброяват повече от 9000 души.

Друго нововъведение и мярка в борбата с падащия рейтинг е решението осем награди Оскар да бъдат връчени преди началото на телевизионното излъчване на церемонията. Отличията за монтаж, дизайн на продукция, звук, грим и прически, оригинална музика и трите награди за късометражни филми (документален, игрален и анимационен) ще бъдат обявени преди прякото излъчване по телевизия Ей Би Си.

Това означава, че церемонията в Долби Тиътър в Холивуд ще започне с един час по-рано от началото на телевизионното предаване. Представянето и изказванията на обявените преждевременно осем победители ще бъдат заснети и излъчени по време на тричасовото предаване на живо.

Президентът на Академията за кинематографично изкуство и наука Дейвид Рубин смята, че промените са необходими за "бъдещото здраве" на наградите Оскар. В писмо до членовете ѝ той обясни, че "това е телевизионно шоу на живо и трябва да дадем приоритет на зрителите, за да увеличим ангажираността им и да запазим предаването жизнено".

Всъщност възможността за изтегляне на някои от 23-те категории на наградите Оскар от телевизионното предаване се обсъжда от доста време. През 2019 г. Академията за кинематографично изкуство и наука първоначално планираше да излъчи на запис и в съкратен вариант връчването на четири от наградите - за късометражен игрален филм, операторско майсторство, монтаж, грим и прически, но дни преди шоуто идеята отпадна. Притиснати от сриващия се рейтинг обаче организаторите се върнаха към идеята, като дори удвояват броя на отличията, които ще бъдат раздадени зад кадър.

С тази промяна на церемонията наградите Оскар в известна степен ще заприлича на тези за отличията Тони и Грами, които също намалиха броя на призовете, връчвани директно в ефир. Това обаче не спря потъването на рейтингите, отбелязват наблюдатели. И Тони, и Грами отбелязаха нови ниски нива на зрителски интерес през 2021 г. Появиха се твърдения, че никакви промени не могат да спрат тази тенденция.

Тази година церемонията за връчването на наградите Оскар се завръща в Долби Тиътър в Холивуд, след като миналата година заради пандемията от COVID-19 бяха раздадени в присъствието на малък брой номинирани и гости на гара "Юниън" в центъра на Лос Анджелис.

Бляскавото шоу ще има и водещи за първи път от четири години насам - доверие е гласувано на комедийните актриси Ейми Шумър, Реджина Хол и Уанда Сайкс. За първи път дамско трио ще бъде домакин на церемонията. "Искаме хората да са готови да се забавляват добре", казват в съвместно изявление актрисите. Продуцентът на тазгодишното телевизионно излъчване Уил Пакър заяви, че са избрани “три от най-динамичните, весели жени с много различни комедийни стилове". Режисьор на шоуто ще бъде Глен Уайс.

По-малко от месец преди церемонията не е съвсем ясно как точно ще протече тя. Сред големите неизвестни например е дали хитовете, номинирани в категорията за най-добра песен към филм, ще бъдат представени на живо или в предварително направени записи, подобно на миналата година. Очаква се зрителите да чуят изпълненията на претендентите за отличието, които са Бионсе с "Be Alive" от филма "Методът Уилямс", Били Айлиш с "No Time To Die" от продукцията за най-новите приключения на Джеймс Бонд, Лин-Мануел Миранда с "Dos Oruguitas" от анимацията "Енканто", Ван Морисън с "Down to Joy" от "Белфаст" и Даян Уорън с "Somehow You Do" от "Четири добри дни".

Стана ясно, че на сцената в Долби Тиътър ще се качат Лейди Гага, Кевин Костнър, Зоуи Кравиц и още плеяда от звезди, за да връчат статуетките на отличените.

В последните седмици няколко пъти организаторите променяха решенията си относно изискванията в съответствие с протоколите за COVID-19. В началото на февруари изданието "Холивуд рипортър" написа, че Академията за кинематографично изкуство и наука няма да изисква доказателства за ваксинация от номинираните и от гостите на церемонията. Очаква се присъстващите да са около 2500 души.

Преди дни обаче в. "Ню Йорк таймс" съобщи, че на претендентите за Оскар и на гостите на шоуто на 27 март ще бъде необходим сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 и два отрицателни ПСР теста. Изискването за носене на предпазни маски в Долби Тиътър обаче ще се прилага избирателно - номинираните и гостите им няма да носят, но ще седят на разстояние и в специално обособени места, а всички останали, намиращи се по-близо един до друг, трябва да са с маски.