Изненада: Жена откри изгубеното си куче в скута на холивудска звезда

Н юйоркчанка, търсеща изгубеното си куче, с изненада откри, че то е намерено от холивудската звезда и носителка на "Оскар" Хилари Суонк, предаде Асошиейтед прес.

Когато дакелчето на Челси Блекуел, Блу, изчезва, обезумялата му стопанка тръгва да го търси. Жената шофира в продължение на час, преди да се натъкне на опашка от патрулни коли и хора с камери близо до автогарата "Грейхаунд" в Олбани, Ню Йорк, и отлага търсенето, за да разбере какво се случва.

За щастие на мястото не се разиграва трагедия - Блекуел попада на снимачен екип, а търсенето ѝ приключва по щастлива случайност - "една на милион".

Жената разбира, че 15-годишното ѝ дакелче е намерено от филмова звезда, която и преди е спасявала кучета.

"Започнах да разпитвам всички наоколо дали не видели моето малко кафяво куче", разказва Челси Блекуел. "Няма да повярвате, но известна личност е намерила кученцето", ѝ отговарят от екипа.

Последва телефонно обаждане и около час по-късно на мястото спира сив автомобил. В него е двукратната носителка на "Оскар" Хилари Суонк ("Момиче за милиони"), а в скута ѝ - дакелчето Блу.

This little chihuahua/terrier/dachshund is star. He was rescued by Hilary Swank, and his human’s Facebook post about it went viral. Their story, tonight at 11! pic.twitter.com/whtdiaBDcZ