"Изненада, изненада!": Хилари Дъф е бременна с четвъртото си бебе

Х илари Дъф е в трепетно очакване на четвъртото си бебе!

Актрисата и Матю Кома очакват третото си общо дете, и нейното четвърто.

Дъф обяви бременността си във вторник, като сподели празничната картичка на семейството си за 2023 г. в Instagram.

„Толкова за тихите нощи“, гласи предната част на картичката, която съдържа снимка на 36-годишната актриса, която държи бременното си коремче в пижама у дома с Кома и нейните деца.

Дъф озаглави публикацията си „Изненада, изненада!“

Звездата от „По-млади“ и Кома вече посрещнаха дъщерите си Банкс на 5, и Мей на 2, съответно през октомври 2018 г. и март 2021 г.

