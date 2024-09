Истинската причина, поради която портокалите се продават в червени мрежести торбички

Ч удили ли сте се някога защо портокалите често се продават в онези странни червени мрежести торбички? Е, това е хитър трик, използван от производителите на храни и супермаркетите, за да заблудят сетивата ви и да ви накарат да купувате повече плодове.

Червената или оранжевата пластмасова мрежа около плода създава впечатлението, че кората на портокала е с по-наситен оранжев цвят, което го прави да изглежда сочен и привлекателен за потребителите. Ако плодът не е узрял, цветната мрежа също ще намали неговата зеленина и ще увеличи оранжевия му цвят, като го направи да изглежда зрял и по-апетитен.

По същия начин лимоните често се поставят в жълти мрежести торбички, за да се подчертае естественият им цвят. Ако се поставят в червени торбички, те ще изглеждат оранжеви и не толкова привлекателни.

Принципът се основава на визуален феномен, при който възприемането на цветовете е силно повлияно от заобикалящия ги контекст. При тази оптична илюзия неутрално оцветена топка е поставена в мрежа от различно оцветени линии. Когато линиите с определен цвят са на преден план, изглежда, че цветът на топката се слива с този на линиите.

