Инженерно чудо: Тунелите, които промениха света

К ои са тунелите, които промениха света.

Тунелът Лаердал, Норвегия

The Lærdal tunnel (left) in Norway is the longest tunnel in the world, at 24km. It cost $164 million in today's dollars. I drove it yesterday.



The State Route 99 tunnel (right) in Seattle, where I normally live, is 3km long. It cost $3.5 billion.



Both were completed in 5 years.



Тунелът Лаердал в Западна Норвегия се простира на повече от 24,5 км. между общините Аурланд и Лаердал, осигурявайки връзка между Осло и Берген без нужда от ферибот. Той носи титлата „най-дълъг пътен тунел в света“. Внушителната част от инфраструктурата е открита през 2000 г. след петгодишно строителство и включва три скални камери, осветени с цветни светлини. Освен това разполага с няколко от най-съвременните станции за безопасност с аварийно оборудване и телефонни кабини.

Токио Бей Аква-Лайн, Япония

Построена, за да свързва градовете Кавазаки и Кисаразу, могъщата структура на Япония, част от моста и тунела Аква-Лайн пресича Токийския залив. Тунелната част на магистралата се простира на почти 9,6 км. и е един от най-дългите подводни тунели в света. Мостът се свързва с тунела на изкуствения остров, наречен Умихотару, което означава „морска светулка“. Подобната на кораб конструкция е място за почивка и има платформи за наблюдение, откъдето шофьорите могат да се насладят на невероятни гледки към Токио и отвъд него.

The Dark Hedges, Северна Ирландия, Великобритания



Този красив тунел от букови дървета в окръг Антрим, известен като Dark Hedges, придоби световна слава, когато беше използван като място за Кингсроуд в „Игра на тронове“ на HBO. Първоначално широколистните дървета били засадени през XVIII век от семейство Стюарт, за да създадат внушителен вход към грандиозното си имение Gracehill House. Днес ефирният тунел обхваща участък от Bregagh Road, близо до Армой. Това е обществен път, въпреки че са наложени забрани за движение поради пренаселеност.

Стокхолмско метро, Швеция



Системата на метрото в Стокхолм има славата на най-дългата художествена галерия в света поради картините, инсталациите, мозайките и скулптурите, които красят 100-те станции, по продължението на неговата дълга 106 км. тунелна система. Художници създават своята магия върху стените на перона, чакалните и тунелите от 1957 г. насам.

Базовият тунел Готард, Швейцария

Gotthard Base Tunnel in Switzerland is the longest train tunnel in the world. It is 57 km long and took 17 years to build.



Най-дългият и най-дълбок железопътен тунел в света, швейцарският Готард (Gotthard Base Tunnel) се простира на 57 км. и отвежда пътуващите дълбоко под швейцарските Алпи. Конструиран, за да осигури високоскоростна железопътна връзка между Северна и Южна Европа, в най-дълбоката си точка той се спуска на 2,4 километра под планините. Изграждането на тунела отнело 17 години с помощта на гигантски машини за пробиване на тунели и струвало 12 милиарда долара.

Тунел Сейкан, Япония

The first train 'Hatsukari 10' runs through the Seikan Tunnel on 13 March 1988. The Seikan Tunnel is the world's longest undersea tunnel by overall length (Imabetsu, Japan 1988)



Преди швейцарците да завършат базовия тунел Готард, японците претендирали, че имат най-дългия железопътен тунел в света. Сега тунелът Сейкан, който минава под протока Цугару и свързва японския остров Хоншу със съседния на север остров Хокайдо, държи титлата за най-дълъг подводен тунел в света. Завършен през 1988 г., той е построен за високоскоростни влакове-стрели и е дълъг общо 53,8 км., като 23,3 км. от него са под вода.

Тунел Монблан, Франция и Италия



Друго постижение на съвременното инженерство е откритият през 1965 г., тунел Монблан, който е най-дългият пътен тунел в света с дължина 11,6 км. Днес той остава жизненоважна връзка за шофьорите на камиони и скиорите, свързвайки Шамони във Франция с Курмайор в италианската долина Аоста, като отвежда пътуващите под най-високата планина в Европа с връх Монблан. Тунелът минава почти непосредствено под върха, на повече от 2500 м. под повърхността.