Интригуващ разказ, "гравиран" върху костите му: Какво знаем за човека от Кеневик

П алеоантрополози са открили 9000-годишни останки в Югоизточен Вашингтон. Останките принадлежат на човека от Кеневик, смятат учените. Този древен индианец бил с набито телосложение, висок около 5 м. Той е оставил след себе си забележителна биография. Животът му разказва история за оцеляване и устойчивост, съобщава Ancient Origins.

Учените са открили наранявания върху останките на човека от Кеневик, включително рана от копие в бедрото и счупени ребра.

Според експертите раните предполагат, че мъжът е водил живот, изпълнен с конфронтация и предизвикателства. От данните от анализа на учените става ясно, че копието, ранило индианеца, го е уцелило в близост до коремната му кухина. Експертите посочват, че при други обстоятелства изстрела на копието е могъл да се окаже фатален.

On July 28, 1996, an amazing discovery was made in Kennewick, Washington. The remains of a 9000-year-old Native Indian man, now known as the Kennewick Man.https://t.co/1lNfx2opyC