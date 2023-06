Илюстраторът на трилогиите „Властелинът на пръстените“ и „Хобит“ Джон Хоу пристига за Aniventure Comic Con

Н ай-мащабният фестивал по рода си предстои съвсем скоро, а изненадите за феновете на поп културата у нас стават все повече. Aniventure Comic Con очаква почитателите на косплей, манга, аниме, гейминг и комикси на 8 и 9 юли, в Интер Експо Център, чиито зали ще се изпълнят с всевъзможни забавления и популярни звезди от България и света.

За радост на любителите на Средната земя и света на Толкин, към новообявените гости на фестивала се присъединява легендарният илюстратор Джон Хоу, водещ художник на концепциите на трилогиите на Питър Джаксън „Властелинът на пръстените“ и „Хобит“. Той работи и по едноименния сериал на Amazon, както и по редица други продукции като „Хрониките на Нарния: Лъвът, вещицата и дрешникът“, „Г.Д.В.“, „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта“, предстоящия пълнометражен анимационен „Войната на рохиримите“ и много други. Джон идва за специална презентация със заглавие „Imagining Middle-Earth: from The Hobbit to the Rings of Power“ и среща с фенове.

Уникалният стил на Джон Хоу е разпознаваем по целия свят, като самостоятелните му изложби му се радват на успех в САЩ, Европа, Китай и Япония, а неговите детски и илюстровани книги са публикувани на над 30 езика. Илюстрираната от него настолна игра „Властелинът на пръстените“ (Sophisticated Games, 1999) е продадена в почти един милион копия по целия свят. Той проектира и колекционерски фигурки по лиценз на Middle-earth Enterprises, като първата от тях, ограничена в 300 екземпляра, е разпродадена за по-малко от секунда при пускането ѝ на пазара. Джон Хоу стои и в основата на мултимедиен център за технологии на бъдещето в швейцарския град Ньошател, където живее.

Aniventure Comic Con готви специална изненада и за безбройните фенове на култовата сага „Междузвездни войни“, която владее няколко поколения вече половин век. Колекцията, озаглавена „Имало едно време“ дава възможност за един нов поглед към магията на киното благодарение на Yavin Group, и представя това, което бихте искали да видите „преди много, много години, в една далечна галактика.“. Повече от 30 експоната, събрани на едно място, ще позволят да се пренесем поне за миг в света, създаден от Джордж Лукас и майсторите на визуални ефекти от компанията ILM („Индъстриъл Лайт енд Меджик“). Falcon Millennium – транспортният кораб на Хан Соло, X-Wing – звездният изтребител на Люк Скайуокър, или Star Destroyer на мрачния Дарт Вейдър са само няколко от моделите, ръчно изработени от майстори в Полша. Ще имаме възможност да видим на живо совалката на Кайло Рен или яхтата на Драйден Вос и да се изправим лице в лице с вечния Йода, търговеца Вато, бойния дроид B1 или астромеханика R5-D4.

За любителите на популярната наука и изследването на всевъзможни интересни теми пък Aniventure Comic Con и партньорите от Ratio подготвят атрактивна презентация на д-р Максимилиян Гюнтер от Европейската космическа агенция (ESA). Той и неговия екип работят с различни космически мисии и телескопи, разположени от южноамериканските пустини до Антарктика. Заедно с химици и биолози, те изучават най-горещите астробиологични въпроси – произхода и съществуването на живот отвъд Земята. От 2018 до 2021 година Максимилиян е бил научен асистент в Масачузетския технологичен институт (MIT). Завършва докторската си дисертация върху екзопланети в Университета в Кеймбридж. За нея работи с Нобеловия лауреат проф. Дидие Кело, един от учените, които откриват първата екзопланета през 1995 г. Лекцията му е озаглавена „Temperamental teenage stars creating and destroying alien life”.

Не на последно място, предстои среща и с най-любимите създатели на видео съдържание у нас. Слави Панайотов, по-известен като Слави от The Clashers, основател на едноименния YouTube канал с повече от милион последователи и автор класациите и книгите за ТОП мистерии, както и супер популярните Айде БГ – Християна и Ивайло, които предлагат на своите над 650 000 фенове забавно, тематично и образователно съдържание, също ще са сред гостите на събитието. Към тях се присъединяват още Димитър Кирязов и Силвия Йорданова, познати от YouTube скечовете „Светът на Ванката“ и двата пълнометражни филма, първият от които – „Бай Иван: Филмът“, стана абсолютен хит в родния боксофис.

На тазгодишния Aniventure Comic Con ни очакват и вълнуващи забавления с някои от най-обичаните герои, познати от сериалите по FOX.

Сред вече обявените гости на фестивала са актьорите Том Влашиха и Кристоф Ламбер, илюстраторът Джим Корниш, комикс артистите Yehuda и Maya Devir и още много. Феновете на косплея пък ще посрещнат Yuegene Fay, Pretzl Cosplay и Bakka Cosplay.

