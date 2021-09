Роуз Макгауън нарече Опра Уинфри „влечуго“

А ктрисата Роуз Макгауън нападна медийния магнат Опра Уинфри, наричайки я изключително „фалшива“. В неделя 47-годишната звезда от „Чародейките“ нападна 67-годишната Опра, публикувайки снимка на журналистката, която целува по бузата осъдения изнасилвач Харви Уайнстийн.

„Радвам се, че все повече хора виждат грозната истина за Опра.

Искаше ми се да е истинска, но не е“, написа в социалната мрежа Twitter Макгауън.

„От приятелството ѝ с Уайнстийн до това да изостави и съсипе жертвите на Ръсел Симънс, тя е готова да подкрепи всяка гнусна властова структура за лична изгода. Тя е изключително фалшива“, пише още актрисата, добавяйки хаштаг „влечуго“.

I am glad more are seeing the ugly truth of @Oprah. I wish she were real, but she isn’t. From being pals with Weinstein to abandoning & destroying Russell Simmon’s victims, she is about supporting a sick power structure for personal gain, she is as fake as they come. #lizard pic.twitter.com/RCuXNpWCU0