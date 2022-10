Хари Потър ще се появи на "магически" монети

З наменитият малък магьосник Хари Потър ще се появи на серия от монети във Великобритания, включително на монета от 50 пени, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Кралският монетен двор пуска колекция от омагьосващи монети, за да отбележи 25-годишнината на "Хари Потър и философският камък" - първия том от постигналите феноменален успех приключения на магьосника и фантастичния свят, създаден от писателката Дж. К. Роулинг", се посочва в разпространено изявление.

Royal Mint Releases Harry Potter-Themed Coins To Celebrate 25 Years Of The Series https://t.co/NRQC75sgZh