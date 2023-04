"Хари Потър" става сериал

Warner Bros. Discovery Inc. е близо до сключването на сделка за създаването на нов телевизионен сериал по "Хари Потър", съобщи Блумбърг.

EXCLUSIVE: HBO is close to a deal for a Harry Potter TV series as part of a new streaming strategy that will be announced next week by its parent, Warner Bros https://t.co/yW6iwTsT6I — Bloomberg Pursuits (@luxury) April 3, 2023

"Всеки сезон ще бъде базиран на една от седемте книги на Джей К. Роулинг", съобщават анонимно източници от компанията пред изданието.

Warner Bros. Discovery is in talks for a TV series based on J.K. Rowling's Harry Potter books. The goal would be for each season of the show to be based on one of the seven books in the series. https://t.co/oeDZbXrR36 — Entertainment Weekly (@EW) April 4, 2023

Директорите на Warner Bros. Discovery Дейвид Заслав и на HBO Кейси Блойс работят по споразумението с писателката Джоан Роулинг, но то не е финализирано към момента. Роулинг ще участва в работата по сериала, за да контролира близостта му с оригинала, но няма да действа като негов главен създател, отбелязва Блумбърг.

Bloomberg reports that a new #HarryPotter TV show based on J.K. Rowling's original book series is nearing a deal at Warner Bros., with each season of the planned show tackling a book from the original series. 📖⚡



Who should play a young Harry Potter? 🤔https://t.co/qEESoorsR4 pic.twitter.com/XPBwN58WT8 — Screen Rant (@screenrant) April 4, 2023

Марката "Хари Потър" е създала редица успешни продукти и спин-офи. Работейки с Avalanche Software, през февруари Warner Bros. пусна ролевата игра “Hogwarts Legacy“, базирана на вселената на Хари Потър.