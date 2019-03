А ко някога сте искали да пътувате из САЩ, вероятно имате много добра идея кои са местата, които искате да посетите.

Повечето хора вероятно биха избрали популярни туристически дестинации, централните градове на щатите, любопитни природни забележителности, но има и някои по-малко известни и интересни места, които бихте могли да добавите в списъка си.

ГРАДОВЕТЕ С НАЙ-СТРАННИ ИМЕНА В САЩ

Ако ви привличат местата със странни имена, то нашите предложения са именно за вас. А ако мислите имената на родните села Жабокрът, Вещица, Зетьово и Кондофрей за странни, помислете отново.

В САЩ има град,който се казва Защо не. Той се намира в щата Северна Каролина. Градчето Защо не е основано през XVIII в. от германци и англичани. Първоначално името на общността било от двете думи „защо” и „не”. По-късно хората започнали да спорят за името и предлагали защо да не се казва един как си. След часове дебати един мъж просто казал: „Защо да не кръстим града Защо не и да си вървим у дома?”.

