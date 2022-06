Горящи отломки от космическа ракета озариха небето над Испания

О станки от китайска космическа ракета, навлезли в атмосферата, оставиха дълги блестящи следи в нощното небе над Испания след полунощ във вторник и озадачиха мнозина, съобщи Ройтерс.

"Мисля, че това бе най-зрелищното нещо, което някога съм наблюдавал в небето", каза Мигел Крус, който е заснел видео как няколко ярки обекта пресичат небето над южната провинция Гранада.

Крус бил прочел предупреждение за падащи отломки от горната степен на китайската ракета CZ-2F и специално заел позиции на балкона на жилището си, за да ги види.

Remnants of a Chinese space rocket reentering the atmosphere left long shiny trails in the night sky over Spain after midnight on Tuesday, leaving many onlookers amazed and puzzled. https://t.co/P6seM1c2N9