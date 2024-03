Гледане на кафе: Турската традиция, популярна колкото Tinder

Т урското изкуство да се гадае по утайка от кафе датира от поне 500 години и напоследък е любимо на представителите на поколението Z в страната.

Всеки ден милиони хора разчитат на кофеина, за да станат сутрин от леглото, да повишат концентрацията си на работното място или да повишат енергийните си нива.

Макар да се смята, че кафеените зърна са отгледани за първи път във високите части на Етиопия, най-ранният метод за приготвяне на кафе е популяризиран благодарение на Османската империя. През XVI в. губернатор от Йемен донася в двореца на султан Сюлейман в Истанбул, наричан тогава Константинопол, кафеени зърна, подобни на череши, които се изпичат, смилат и добавят към вода. Тази смес се вари със захар в меден съд, наречен джезве, на нагорещен пясък.

Първата кафетерия в историята е открита в Истанбул през 1554 г., а до първата половина на XVII в. в града са открити около 600 кафетерии. Именно тогава се заражда културата на кафето, каквато я познаваме.

Но това не е бил Starbucks, казва Гизем Салджигил Уайт, която повече от десетилетие работи за въвеждането на уникалните турски обичаи и почит към кафето в САЩ чрез своята фирма "Turkish Coffee Lady".

"Турското кафе не е кафе за вкъщи", казва тя. "В него се наслаждавате на момента. То символизира гостоприемството, приятелството и сближава хората".

С богата традиция, турското кафе е включено в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО през 2013 г. Тук кафето е основен елемент в обществените събития, участва в церемонии по годеж, семейни събирания и празници. Въпреки това един от най-объркващите ритуали е kahve fali или fal - древното изкуство за разчитане на съдбата от утайката на кафето.

Традицията може да се проследи до харема на султан Сюлейман, тъй като жените са били изключени от обществените кафенета. Вместо това в харема са били допускани фалчи, или гадатели, които да разчитат фигурите, останали в утайката от кафе. В други култури гадаенето се практикувало с чаени листа или винени утайки, но в Истанбул утайката от кафе бързо се превърнала в предпочитано средство. Ритуалът е бил начин за обмен на новини и клюки, включително кои съпруги са предпочитани от султана, обяснява Салджигил Уайт.

Coffee is so important in Turkish culture that under 15th-century law, a woman had the freedom to divorce her husband if he did not provide her with enough coffee. #HistoryVille pic.twitter.com/EMXXFGzsz0