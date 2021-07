Гладен студент попадна на двоен банан във Великобритания

С тудент от Великобритания си купи банан от супермаркет и под обелката откри... втори банан.

Ейдън Мартин е попаднал на необичайния плод по време на почивка от работата си в супермаркет. По думите му подобна находка се среща "веднъж в живота", съобщи Фокс нюз.

"Double banana shocks hungry student: 'It was a once-in-a-lifetime find'" via FOX NEWS https://t.co/GlHMVS2vrj